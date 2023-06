Pacheco diz que CAE deve votar arcabouço e sabatinar indicados para BC após feriado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quinta-feira, 1º de junho, que a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa deve analisar a nova regra fiscal e sabatinar os indicados pelo governo para a diretoria do Banco Central depois do feriado de Corpus Christi, celebrado em 8 de junho. "Difícil votar arcabouço semana que vem, a CAE deve votar depois do feriado", disse Pacheco a jornalistas no período da manhã.

A cúpula do Senado decidiu não votar a nova regra fiscal diretamente no plenário e enviou o projeto para a CAE.

A ideia é que a tramitação do arcabouço fiscal no Senado termine ainda em junho.

Os indicados para o Banco Central são Gabriel Galípolo, atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, para a Diretoria de Política Monetária, e Ailton Aquino, que é servidor de carreira do BC, para a Diretoria de Fiscalização.