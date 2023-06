Nos EUA, Fed emite ordem para que Silvergate Bank siga com plano de liquidação

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) emitiu uma ordem de consentimento contra o Silvergate Bank e a matriz Silvergate Capital Corporation, para garantir que o banco siga o plano que anunciou de "liquidação voluntária" para encerrar operações.

A ação também proíbe o Silvergate de fazer distribuições de capital, dissipar ativos em dinheiro e realizar outras atividades sem ter aprovação regulatória.

Segundo o Fed informou em comunicado, a medida visa proteger os depositantes e o Fundo Garantidor de Depósitos (DIF, na sigla em inglês).

A ordem de consentimento é uma ação do Fed com o Departamento de Proteção Financeira e Inovação do Estado da Califórnia, que é a autoridade responsável a nível estadual pela supervisão do Silvergate.