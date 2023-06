IR 2023: Fez a declaração com erros ou incompleta? saiba como retificar

O prazo para entrega do Imposto de Renda 2023 encerrou na quarta-feira, dia 31. Apesar disso, o contribuinte que entregou a declaração com algum erro ou incompleta, ainda pode retificar as informações sem precisar pagar multa.

Basta enviar outra declaração com todas as informações corretas. É a chamada declaração retificadora. Para isso, é obrigatório informar o número do recibo da declaração que será retificada.

Também é preciso usar o programa do ano que você quer retificar, ou selecionar o ano correto, se fizer a declaração pela plataforma online ou pelo celular.

Em 2023, mais de 3.156.003 declarações já foram retificadas, segundo a Receita Federal. O número é superior às 2.370.762 retificações feitas em 2022 dentro do prazo de entrega.

Passo a passo para fazer a declaração retificadora:



Pelo programa do Imposto de Renda:

Abra o programa e clique na opção "Transmitidas";

Em seguida, clique na declaração que deverá ser retificada e selecione a opção "Retificar Declaração"

A declaração ficará disponível na aba "Em preenchimento", em seguida, clique no campo "Declaração retificadora" e preencha o número do recibo de entrega da declaração original;

Faça as modificações

Envie novamente a declaração.



Pelo site da Receita Federal:

Acesse o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento)

Informe os dados para login e clique na opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)

Escolha o ano da declaração que deseja retificar e selecione a opção "Preencher Declaração Online"

Selecione a opção "Retificar Declaração"

Faça as modificações

Envie novamente a declaração.



Pelo aplicativo:

Abra o aplicativo e selecione a opção "Declaração retificadora" na ficha de identificação

Clique em "Retificar declaração", sob o ano desejado

Faça as modificações

Envie novamente a declaração

Prazo

Até o último dia do prazo de entrega do Imposto de Renda era possível fazer a retificação e também pode trocar o regime de tributação (desconto simplificado ou deduções legais).

Agora, como o prazo legal expirou, dá para consertar informações em até cinco anos, mas não alterar o regime de tributação.

A data do envio da retificadora será considerada para fins de priorização no pagamento das restituições, e não a data da declaração original.



Impedimentos



Declarações sob procedimento fiscal não podem ser retificadas. O procedimento fiscal começa a contar no momento que você recebe uma intimação fiscal da Receita Federal. Se a sua declaração caiu em malha fiscal, por exemplo, mas você ainda não foi intimado, pode retificar.

Na retificação online e pelo celular você não conseguirá corrigir as informações de atividade rural e ganhos de capital que tenha importado dos programas auxiliares. Nestes casos, baixe e utilize o programa do imposto de renda no seu computador.

