IBGE revisa queda do PIB do 4º trimestre de 2022 ante 3º trimestre de 2022, de 0,2% para 0,1%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre de 2022, que passou de queda de 0,2% para baixa de 0,1%.

O órgão também revisou a taxa do PIB do terceiro trimestre de 2022 ante o segundo trimestre daquele ano, de uma alta de 0,3% para elevação de 0,5%.

Houve ainda mais duas revisões. O IBGE revisou o crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2022 ante o segundo trimestre de alta de 0,9% para 1,1%. E o crescimento no primeiro trimestre do ano passado ante o quarto trimestre de 2021 passou de alta de 1,3% para alta de 1%.

Mais cedo, o IBGE informou que o PIB brasileiro registrou alta de 1,9% no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre do ano passado. O resultado veio acima da mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, positiva em 1,2%, e dentro do intervalo, de alta entre 0,4% e 2,4%.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, o PIB apresentou alta de 4,0%, dentro das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de uma elevação de 0,9% a 4,3%, mas novamente acima da mediana positiva de 3,1%.