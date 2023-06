Iata: tráfego aéreo total sobe 45,8% em abril

O tráfego aéreo total (medido em passageiro pagante por quilômetro, ou RPKs) aumentou 45,8% de abril em comparação com igual mês de 2022. Globalmente, atingiu 90,5% dos níveis pré-pandemia, com taxa de ocupação de 81,3%, 1,8 ponto porcentual menor do que antes da crise sanitária. Os números são da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata).

O tráfego doméstico cresceu 42,6% na comparação anual, "atingindo agora recuperação total, com aumento de 2,9% em relação a abril de 2019", ressalta a entidade.

O tráfego internacional, por sua vez, subiu 48% em abril ante um ano antes. Os RPKs internacionais atingiram 83,6% dos níveis de abril de 2019.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A movimentação foi liderada mais uma vez pelas operadoras da região Ásia-Pacífico, com aumento de 192,7% em abril na comparação anual. As aéreas europeias registraram crescimento de 22,6% e da América do Norte, de 34,8%, na mesma base comparativa.

Já na América Latina, apresentaram aumento de 25,8% no tráfego. A capacidade aumentou 26,4% e a taxa de ocupação caiu 0,4 ponto porcentual, atingindo 83,1%.