Haddad diz que conversou sobre meta com Campos Neto sobre resolver questão em junho

Após almoço fora da agenda com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que conversou sobre a questão das metas de inflação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O colegiado - do qual também participa a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet - se reúne no dia 29 deste mês para definir a meta de 2026 e pode aproveitar para alterar os objetivos para 2024 e 2025.

"Mantemos um diálogo permanente com o Banco Central e agora mesmo estava em um almoço com Campos Neto. Conversamos longamente sobre o cenário econômico de 2023, 2024 e 2025. Trocamos impressões técnicas o tempo todo para fazer convergir cada vez mais os propósitos do BC e da Fazenda", afirmou o ministro da Fazenda.

Questionado pelos jornalistas, Haddad confirmou que a definição das metas de inflação foi tema do encontro. "Conversamos sobre a oportunidade de resolver esse mês essa questão", limitou-se a responder.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O objetivo central das metas de inflação de 2024 e 2025 é de 3,00%, nível que já foi criticado em mais de uma ocasião pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Para alterar as metas já definidas, o CMN precisa de autorização do Planalto por meio de um decreto.