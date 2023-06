Governador do RJ diz que Light tem que se modernizar e seguir exemplo do saneamento

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse nesta quinta-feira, 1º de junho, que a Light precisa se modernizar. Ele reconheceu que o poder público tem parte da culpa pelos problemas enfrentados pela distribuidora de energia elétrica na cidade - como a violência -, mas afirmou que a empresa não deve ficar "chorando por um problema" se pode resolver outros.

"Tenho conversado com a Light. Eu concordo com a crítica da Light (sobre violência no Rio), mas devolvi a crítica, porque em um ano de concessão, as empresas de saneamento já recuperaram a perda em locais que eram 'gatos' (clandestino) mesmo, em condomínios mesmo, coisa que a Light não faz. Ela precisa se modernizar, para que ela tenha receitas de locais onde é fácil recuperar, agregar valor à operação dela", afirmou Castro, após participar da abertura do Fórum de Líderes de Energia que está sendo realizado no Rio de Janeiro.

Ele explicou que o poder público tenta ajudar a Light "o máximo que pode", mas ressaltou que a empresa, que pediu recuperação judicial, poderia implantar uma tarifa social, "que tem sido um sucesso nas concessões de saneamento", como um dos exemplos de modernização.

Castro lembrou também que nos últimos anos a Light já passou por cinco gestões diferentes e que de nada adiantou."Na Light, como empresa, já passaram cinco gestores, grandes empresários, e não dá certo. Eles têm a missão de melhorar a infraestrutura deles. É algo que tem que ser colocado na conta. A culpa não é só do Estado, é compartilhada", concluiu.