Alta no PIB do 1º tri de 2023 ante 4º tri de 2022 é a mais forte desde o 4º tri de 2020

A alta de 1,9% no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre de 2022 foi a mais acentuada desde o quarto trimestre de 2020, quando houve avanço de 3,4%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta de 21,6% no PIB Agropecuário no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre de 2022 foi a mais acentuada desde o quarto trimestre de 1996, quando saltou 23,4%.

Ainda nesse tipo de comparação, a alta de 0,6% no PIB de Serviços é a 11ª taxa trimestral positiva consecutiva.

Já a queda de 0,8% na Construção no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre de 2022 foi a mais aguda desde o segundo trimestre de 2021, quando caiu 1,0%.

Pela ótica da demanda, a queda de 3,4% na Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) no primeiro trimestre deste ano ante o quarto trimestre de 2022 foi a taxa mais baixa desde o segundo trimestre de 2021, quando encolheu 4,4%.

A alta de 0,2% no Consumo das Famílias ante o quarto trimestre de 2022 foi a taxa mais baixa desde o segundo trimestre de 2021, quando tinha encolhido 1,0%.