Agropecuária puxou PIB do 1º tri, avalia IBGE, que projeta destaque do setor em exportação

O desempenho extraordinário da agropecuária contribuiu com cerca de 1,7 ponto porcentual para a alta de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro de 2023 ante o quarto trimestre de 2022, informou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"É uma contribuição muito relevante", disse ela, acrescentando não ser possível neutralizar a contribuição da Agropecuária para a atividade econômica, uma vez que o setor também rebate em outras atividades da cadeia produtiva.

O PIB agropecuário avançou 21,6% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao quarto trimestre de 2022, impulsionado por uma safra recorde de grãos, especialmente de soja.

"A soja tem um peso muito grande no ano inteiro (na safra agrícola), mas principalmente no primeiro trimestre", apontou Rebeca.

A coordenadora do IBGE lembrou que a Agropecuária puxou o PIB do primeiro trimestre mesmo não pesando tanto na economia como um todo. O PIB Agropecuário responde por cerca de 8% do PIB total. Ela acrescenta que o padrão costuma ser o PIB acompanhar a variação do setor de Serviços, que responde por quase 70% da atividade econômica.

"Qual o destino dessa (safra) agropecuária? Variação de estoques, porque a gente não faz ajuste sazonal, mas teve crescimento grande também tanto por soja quanto por colheita de milho", explicou Rebeca. "Os produtos agropecuários ainda não são destaque da exportação, provavelmente serão no segundo trimestre."

Palis prevê que o "pico da exportação da agropecuária será depois", mais tarde no ano. No entanto, o setor externo já contribuiu positivamente para o PIB no primeiro trimestre: as exportações caíram menos do que as importações, frisou Rebeca Palis.