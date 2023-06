Saldo líquido de emprego formal é positivo em 180.005 vagas em abril no Caged

Após a criação de 192.915 vagas em março (dado revisado nesta quarta-feira, 31), o mercado de trabalho formal mostrou nova desaceleração e registrou um saldo positivo 180.005 carteiras assinadas em abril, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta pelo Ministério do Trabalho.

O resultado do mês passado decorreu de 1.865.279 milhão de admissões e 1.685.274 milhão de demissões. Em abril de 2022, houve abertura de 205.499 vagas com carteira assinada, na série ajustada.

O mercado financeiro já esperava um novo avanço no emprego no mês, e o resultado veio acima da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que era de saldo positivo de 173.000 vagas. As projeções indicavam a abertura líquida de 100.000 a 285.536 vagas em abril.

No acumulado dos quatro primeiros meses de 2022, o saldo do Caged já é positivo em 705.709 milhões de vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 825.490 postos formais.