Revisado para cima, PIB da Itália cresce 0,6% no 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,6% no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre do ano passado, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 31, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. Em relação ao mesmo período de 2022, o PIB italiano teve expansão de 1,9% entre janeiro e março. Os dados da revisão superaram as estimativas iniciais, que mostravam avanço de 0,5% na comparação trimestral e ganho de 1,8% no confronto anual. Também vieram acima das previsões de analistas consultados pela FactSet, que esperavam confirmação dos números preliminares.