Preços subiram moderadamente, mas ritmo desacelerou em muitos distritos, diz Fed no Livro Bege

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) afirma, em seu Livro Bege publicado nesta quarta-feira, 31, que os preços "subiram moderadamente" no período que abrange a elaboração do documento, um sumário de opiniões que embasa as decisões de política monetária nos Estados Unidos. Segundo ele, o ritmo da alta dos preços "desacelerou em muitos distritos" do país.

O Livro Bege aponta que contatos na maioria dos distritos "esperam um ritmo similar de altas nos preços nos próximos meses".

Os preços ao consumidor continuam a subir diante da "demanda sólida e dos custos crescentes", mas vários distritos apontam maior sensibilidade a elevações nos preços por consumidores que no relatório anterior.

No geral, os custos relacionados a insumos exceto trabalho aumentaram, "mas muitos contatos disseram que as pressões de custos têm diminuído e notaram declínios nos preços para alguns insumos, como transporte naval e certas matérias-primas", diz o Livro Bege.

Já os preços de residências e aluguéis "subiram levemente, no balanço, na maioria dos distritos, após crescimento pequeno no período anterior.