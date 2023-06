PIB do Canadá cresce a ritmo anualizado de 3,1% no 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá cresceu ao ritmo anualizado de 3,1% no primeiro trimestre de 2023, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 31, pela Statcan, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 2,5% entre janeiro e março.

A Statcan também revisou para baixo o PIB do quarto trimestre de 2022, que passou a mostrar queda anualizada de 0,1%.

A estimativa original havia sido de estabilidade. Fonte: Dow Jones Newswires.