PIB da Índia tem expansão anual de 6,1% no trimestre até março

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia teve expansão anual de 6,1% no quarto trimestre fiscal de 2023 (de janeiro a março), segundo dados publicados nesta quarta-feira, 31, pelo Ministério de Estatísticas do país. Em todo o ano fiscal de 2023, o PIB indiano cresceu 7,2%, desacelerando ante o avanço de 9,1% registrado no ano fiscal de 2022, informou o ministério.