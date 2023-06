PIB da França cresce 0,2% no 1º trimestre, confirma pesquisa final

O Produto Interno Bruto (PIB) da França avançou 0,2% no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre de 2022, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 31, pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado confirmou a estimativa preliminar, anunciada no fim de abril, e mostrou que houve aceleração da economia francesa, que havia permanecido estagnada no quarto trimestre de 2022 ante os três meses anteriores.