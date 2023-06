Perspectiva financeira da zona do euro segue frágil após turbulência bancária, diz BCE

A perspectiva da estabilidade financeira na zona do euro permanece frágil, após a recente turbulência no setor bancário global, segundo relatório divulgado pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta quarta-feira (31).

"Embora as condições econômicas tenham melhorado ligeiramente, as perspectivas de crescimento incertas, aliadas à inflação persistente e a condições de financiamento mais restritivas, continuam a pesar nos balanços das empresas, nas famílias e nos governos", diz o BCE, em sua Revisão de Estabilidade Financeira.

No documento, o BCE alerta também que uma "inesperada deterioração ou aperto financeiro" poderão gerar "ajustes de preços desordenados" nos mercados financeiro e imobiliário.

"A estabilidade dos preços é crucial para a estabilidade financeira durável", diz o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, no relatório. "Mas à medida que apertarmos a política monetária para reduzir a inflação alta, isso poderá revelar vulnerabilidades no sistema financeiro. É fundamental que monitoremos tais vulnerabilidades e implementemos a união bancária plenamente para mantê-las sob controle," acrescentou.