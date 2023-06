Dirigentes indicam que Fed pode não elevar taxas na reunião de junho

Nos últimos dias, os investidores esperavam que o Federal Reserve (Fed) elevasse as taxas em sua reunião de 13 a 14 de junho, mas dois formuladores de política monetária enfatizaram publicamente hoje que podem renunciar ao aumento, a depender do relatório de empregos (payroll) que será divulgado na sexta-feira.

A estratégia daria às autoridades mais tempo para estudar os efeitos econômicos dos dez aumentos consecutivos de juros do Fed, bem como o recente estresse bancário, ao espaçar novas elevações. O Fed subiu as taxas em cinco pontos porcentuais desde março de 2022 para combater a alta inflação - o Fed fund agora está entre 5% e 5,25%.

"Uma decisão de manter nossa taxa de juros constante em uma próxima reunião não deve ser interpretada como significando que atingimos a taxa de pico para este ciclo", disse o membro do Fed, Philip Jefferson, em um discurso na quarta-feira em Washington. Jefferson é vice-presidente do Fed, cargo que costuma moldar a agenda de políticas antes da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) de definição de taxas do banco central.

O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, membro votante do Fomc este ano, também endossou a manutenção das taxas em junho. "Acho que podemos pular um pouco por uma reunião e, francamente, se entrarmos em um período em que precisamos fazer mais aperto, podemos fazer isso a cada duas reuniões", disse hoje em um conferência na Filadélfia.

O presidente do Fed, Jerome Powell, lançou as bases para pular um aumento de taxa durante uma aparição pública em 19 de maio.

"Percorremos um longo caminho no aperto de política, e a postura da política é restritiva, e enfrentamos incertezas sobre os efeitos defasados de nosso aperto até agora e sobre a extensão do aperto de crédito devido aos recentes estresses bancários", disse ele. "Tendo chegado até aqui, podemos nos dar ao luxo de analisar os dados e as perspectivas em evolução para fazer avaliações cuidadosas."

Os comentários de quarta-feira acontecem apenas alguns dias antes do início deste fim de semana do tradicional período de silêncio pré-reunião do Fed, quando os formuladores de políticas se abstêm de discutir suas perspectivas econômicas e políticas.

Enquanto a probabilidade do Fed não aumentar a taxa de juros em junho aumenta, cresce também a certeza de que caso isso aconteça a taxa sobe em julho. Na quarta-feira, os investidores viram uma chance de 65% de que o Fed aumentaria as taxas pelo menos uma vez até julho, segundo o CME Group.