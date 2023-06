Comprovante de renda: veja o que pode ser usado e como emitir

O comprovante de renda é caracterizado pelas informações sobre o rendimento mensal da pessoa física. O documento, que avalia a capacidade financeira do indivíduo, pode ser requisitado na compra de imóveis, aluguéis, financiamentos e outros tipos de contratos.

A presença do comprovante é solicitada por instituições financeiras ou de ensino, locadores de imóveis e órgãos governamentais. Além disso, as exigências podem variar de acordo com a entidade e o propósito para o seu requerimento.

A seguir, confira quando o seu comprovante de renda será necessário e como emitir o documento.

O que é o comprovante de renda?

O comprovante de renda é definido como um documento responsável pela declaração da quantia recebida por uma pessoa ou instituição durante determinado período de tempo, com o objetivo de verificar os seus rendimentos.

A documentação pode apresentar o valor bruto — equivalente à quantia total, sem descontos — ou o valor líquido, após reduções.

Quando é necessário apresentar comprovante de renda?

O requerimento do comprovante pode acontecer em determinadas situações que exijam a autenticação da capacidade financeira do indivíduo, como os exemplos elencados abaixo:

Empréstimo : Para evitar as chances de inadimplência, as instituições financeiras, como os bancos, exigem um comprovante de renda para calcular as taxas de juros — quanto maior o risco, maior a porcentagem.

: Para evitar as chances de inadimplência, as instituições financeiras, como os bancos, exigem um comprovante de renda para calcular as taxas de juros — quanto maior o risco, maior a porcentagem. Aluguel: O proprietário ou as imobiliárias devem garantir que o seu locatário possui renda suficiente para arcar com o aluguel do imóvel. Nesse contexto, a solicitação do comprovante de renda também se faz presente.

O proprietário ou as imobiliárias devem garantir que o seu locatário possui renda suficiente para arcar com o aluguel do imóvel. Nesse contexto, a solicitação do comprovante de renda também se faz presente. Financiamentos: A obtenção de um veículo ou imóvel — entre outros bens duráveis — por financiamento exige a presença de um comprovante. O documento é uma indicação ao credor que o indivíduo possui renda mensal suficiente para cumprir o acordo.

A obtenção de um veículo ou imóvel — entre outros bens duráveis — por financiamento exige a presença de um comprovante. O documento é uma indicação ao credor que o indivíduo possui renda mensal suficiente para cumprir o acordo. Benefícios sociais: O acesso aos benefícios sociais, como programas de assistência financeira, subsídios ou bolsas de estudo, pode exigir um comprovante de renda para confirmar a elegibilidade do solicitante.

Comprovante de renda é a mesma coisa que comprovante de rendimento?

“As ideias são parecidas. Geralmente o que o cidadão precisa é do comprovante de renda”, introduz o contador Levy Guedes. A principal diferença, contudo, é que o comprovante de rendimento é um documento capaz de descrever detalhadamente a renda do indivíduo.

Um dos exemplos citados por Guedes é o comprovante de rendimento em aplicações financeiras. O informe cita os valores investidos, além do recolhimento do Imposto de Renda de forma exclusiva ou isenta.

O que serve como comprovante de renda?

Conheça quais documentos podem ser utilizados para o comprovante de renda do indivíduo.

Holerite

O holerite apresenta o salário do trabalhador, certificando que a pessoa realmente possui vínculos empregatícios com a empresa. Além disso, o documento funciona como um controle da folha de pagamento.

A entrega do comprovante pode ser enviada em sua versão digital, disponibilizando o acesso ao colaborador para que este tenha acesso às informações.

Extrato bancário

O extrato bancário reúne dados sobre a movimentação financeira do indivíduo em sua conta e pode ser acessado na própria agência, digitalmente ou pelo caixa eletrônico.

As informações do documento incluem a data e o horário das transações efetuadas, a descrição ou identificação do beneficiário, o valor da transferência e o saldo resultante após o seu processamento.

RPA

O Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) é utilizado por profissionais autônomos que não possuem o cartão CNPJ para emissão de notas fiscais. Nesse caso, o documento é responsável por formalizar a prestação de serviços.

O RPA pode incluir a descrição do serviço, a identificação do prestador e o nome do cliente, além do valor e a forma de pagamento.

Carteira de trabalho

A carteira de trabalho também pode ser utilizada como um documento de comprovação da renda, visto que o registro identifica o vínculo empregatício e a remuneração do indivíduo.

As informações como data de admissão, salário, cargo ocupado e histórico de contribuições previdenciárias estão abrangidas na carteira.

DIRPF

A Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) precisa ser enviada anualmente para a Receita Federal, relatando a atividade financeira do cidadão. O conteúdo informado deve conter seus ganhos e despesas.

DASN-SIMEI

A Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) é reconhecida como uma das obrigações do Microempreendedor Individual (MEI). O documento deve apresentar o rendimento relativo ao ano anterior.

Como funciona o comprovante de renda familiar?

“Cada membro da família tem seu próprio comprovante de renda e, a depender do que desejam fazer, como por exemplo financiar um imóvel, a instituição financeira pedirá esses comprovantes de cada componente”, explica o contador Levy Guedes.

O profissional adiciona que os cônjuges podem realizar a declaração de imposto de renda em conjunto, mas o acompanhamento de um contador é recomendável para análise da escolha e as suas vantagens.

Como apresentar comprovante de renda baixa?

Os brasileiros de baixa renda que recebem ou desejam receber benefícios de planos sociais do Governo Federal devem estar cadastrados na plataforma CadÚnico. Os inscritos podem consultar o seu Número de Identificação Social (NIS), código familiar e a situação cadastral.

O comprovante do Cadastro Único é acessado por meio de aplicativos móveis na Play Store, App Store ou na versão da web.

Para mais informações sobre o sistema de CadÚnico, acesse: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-comprovante-do-cadastro-unico.

Como fazer um comprovante de renda?

“Se o cidadão é um empregado em empresa privada, empregado doméstico ou funcionário público, eles recebem da fonte pagadora todos os meses este documento”, destaca Guedes.

Os profissionais autônomos podem contratar um contador para realizar a avaliação necessária e receber, todos os meses, o seu comprovante de renda. Outra opção é a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore) ou o Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).

Como emitir um comprovante de renda?

Os servidores públicos ativos, aposentados, pensionistas e ex-servidores do Executivo Federal podem encontrar o seu Comprovante de Rendimentos por meio da plataforma SOUGOV.BR, disponível por aplicativo móvel ou pela web.

Para obter o comprovante, basta acessar o caminho: Menu > Financeiro > Rendimentos IRPF ou acessar o link do Portal do Servidor.

Para mais informações sobre o comprovante de renda, sua emissão e funcionamento, acesse a aba Economia no portal O POVO.