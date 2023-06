Biden está otimista de que projeto do teto da dívida seja aprovado ainda nesta quarta-feira

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está otimista de que o projeto de lei que encerra o impasse do teto da dívida norte-americana sairá aprovado da Câmara dos Representantes na noite desta quarta-feira, 31, diz a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Ela afirma que Biden vem atuando ativamente na conversa com os deputados democratas para que votem a favor do projeto nesta quarta-feira, e que a previsão da equipe é que o teto seja aprovado na Câmara, para que depois também seja aprovado no Senado.

"Nós não vamos nos tornar inadimplentes, democratas e republicanos entendem que isso não pode acontecer, e ambos vão ceder. Porque negociações funcionam assim, e ninguém sai com exatamente aquilo que queria", afirma Jean-Pierre.