Atividade econômica nos EUA mudou pouco no geral entre abril e início de maio, diz Fed

A atividade econômica nos Estados Unidos foi pouco alterada entre abril e o início de maio, segundo as fontes consultadas pelo Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). De acordo com a publicação, divulgada hoje, quatro distritos relataram pequenos aumentos na atividade, seis nenhuma mudança e dois declínios leves a moderados.

As expectativas de crescimento futuro deterioraram-se um pouco, embora os contatos ainda esperassem uma maior expansão da atividade, aponta o Livro.

A atividade industrial foi estável na maioria dos distritos e os problemas da cadeia de suprimentos continuaram a melhorar, afirma a publicação.

As condições financeiras eram estáveis ou um pouco mais apertadas na maioria dos distritos, segundo o Livro.

Os contatos em vários distritos constataram um aumento da inadimplência no crédito ao consumo, que voltou para mais perto dos níveis pré-pandemia, diz a publicação.

A alta inflação e o fim dos benefícios em virtude da covid-19 continuaram pressionando os orçamentos das famílias de baixa e média renda, impulsionando o aumento da demanda por serviços sociais, incluindo alimentação e moradia, aponta o Livro.