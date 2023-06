5 dicas para começar a empreender e obter sucesso

Empreender é um dos três sonhos da maioria dos brasileiros, segundo o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizado no Brasil em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). No entanto, dar os primeiros passos para abrir o próprio negócio pode não ser tão simples e exige dedicação para o empreendimento deslanchar.

Pensando nisso, Veridiana Cavalheiro, CEO do Agidesk (plataforma de gestão e automatização de processos de atendimento por meio de dados), lista 5 dicas essenciais para você abrir o próprio negócio e começar a empreender. Confira!

1. Invista em ideias inovadoras

É importante centralizar as ideias visando desenvolver novas frentes de negócios. Atividades como entender o público-alvo para traçar os perfis dos potenciais compradores e quais são suas respectivas preferências, dores e anseios são fundamentais. “Afinal, assim, você achará seu diferencial de mercado, e é justamente ele quem irá destacá-lo da concorrência visceral”, explica a especialista.

2. Utilize a tecnologia a seu favor

Em alguns casos, novos empreendedores se assustam com a tecnologia, porém ela pode ser a maior e principal aliada. As plataformas tecnológicas, por exemplo, automatizam processos, garantindo não apenas alta produtividade, como também visão estratégica para tomadas de decisão.