Vendas e lançamentos de imóveis crescem em abril na cidade de São Paulo, diz Secovi

O mercado imobiliário na cidade de São Paulo teve aumento das vendas e dos lançamentos em abril em comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira, 30, pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP). Os números mostram resiliência do mercado paulistano, ao contrário do setor imobiliário nacional, que está em retração.

Em termos de unidades, as vendas de imóveis residenciais novos aumentaram 1,1%, chegando a 5.553 imóveis comercializados no período. Já em termos financeiros, houve crescimento de 7,6%, chegando R$ 3,158 bilhões em valor geral de vendas (VGV).

No acumulado dos últimos 12 meses, as vendas de imóveis na capital paulista mostraram alta de 3,8%, totalizando 71.294 unidades. Já em valores, houve recuo de 2,6%, para R$ 35,1 bilhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A velocidade de vendas no mês de abril foi de 7,9%, abaixo dos 9,9% de março desde mesmo ano e dos 8,2% de abril do ano passado. No acumulado de 12 meses, a velocidade de vendas recuou para 51,6%, enquanto um ano antes estava em 53,7%. O indicador é calculado pela razão entre o volume de vendas e o total de unidades lançadas no período.

Os lançamentos de novos projetos imobiliários tiveram crescimento expressivo, de 36%, em abril na comparação anual, totalizando 5.254 unidades. Já no acumulado dos últimos 12 meses, os lançamentos encolheram 10%, para 76.374 unidades.

O estoque de imóveis residenciais novos cresceu ao longo do ano, fruto de um volume de lançamentos maior que o de vendas. O estoque (com unidades na planta, em obras e recém-construídas) chegou a 64.600 unidades em abril, alta de 4,4%.