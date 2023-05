Prates diz a presidente da Bolívia que Petrobras estuda novos negócios em exploração e gás

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, se reuniu nesta terça-feira, 30, com o presidente da Bolívia, Luis Arce, em Brasília, e afirmou que a companhia pretende estudar novos negócios na área de exploração e de gás. Prates reforçou que as empresas que têm o Estado como sócio majoritário, a exemplo da Petrobras e da YPFB, são extremamente necessárias para a transição energética no mundo.

"Estamos preparando a Petrobras para uma nova fase em refino. Queremos revisitar países vizinhos, como Bolívia, Venezuela e Guiana, e debatermos alguns pontos como os termos contratuais, novas potencialidades de exploração de gás e a preparação das empresas para a transição energética", disse Prates.

As autoridades participaram do encontro de líderes dos países da América do Sul, realizado pelo governo federal, no Palácio do Itamaraty.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Petrobras, o presidente boliviano afirmou que a reunião "significou um novo tratamento que a Petrobras e o governo brasileiro estão dando ao país". O dirigente destacou que a Bolívia está à disposição para sentar e buscar soluções conjuntas para os dois países.

Prates e Arce terão uma nova reunião no segundo semestre, na Bolívia, com data a definir, para tratar dos acordos comerciais entre os países. A reunião contou ainda com a presença do diretor executivo de Exploração e Produção da Petrobras, Joelson Falcão, e do gerente-executivo de Relações Institucionais, João Paulo Madruga.