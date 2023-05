Posto de combustível é autuado pela ANP em Fortaleza

Um posto de combustível em Fortaleza foi autuado por comercializar etanol fora das especificações. Os dados fazem parte de balanço divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referente às fiscalizações realizadas entre os dias 22 a 25 de maio.

No País, foram vistoriados distribuidoras e revendas de combustíveis em 14 unidades da federação. No Ceará, os fiscais da ANP estiveram em dez agentes econômicos, entre distribuidoras de combustível de aviação, distribuidoras de combustíveis, postos de combustíveis e revendas de GLP das cidades de Fortaleza e Pacajus.

Os estabelecimentos autuados pela ANP estão sujeitos a multas que podem variar de R$ 5 mil a R$ 5 milhões. As sanções são aplicadas somente após processo administrativo, durante o qual o agente econômico tem direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme definido em lei.

Ao longo da semana, a ANP também ofereceu apoio e participou de ações conjuntas com os Procons e demais órgãos de defesa do consumidor, em todo o país, no âmbito do “Mutirão Nacional do Preço Justo dos Combustíveis”, uma iniciativa da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon).

O objetivo é acompanhar as variações de preços de combustíveis decorrentes da mudança na política de preços da Petrobras, anunciada no último dia 16.

De acordo com a ANP, as ações de fiscalização são planejadas a partir de diversos vetores de inteligência, como informações da Ouvidoria da ANP com manifestações dos consumidores, dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) da Agência, informações de outros órgãos e da área de Inteligência da ANP, entre outros.

"Dessa forma, as ações são focadas nas regiões e agentes econômicos com indícios de irregularidades", informou.

Veja como denunciar

Denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser enviadas à ANP por meio do Fale Conosco ou do telefone 0800 970 0267 (ligação gratuita).

