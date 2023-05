Ministério dos Transportes assina ordem de serviço para conservação da BR-364, no Acre

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), assinou nesta terça-feira, 30, duas ordens de serviço para obras de conservação de dois lotes da BR-364, no Acre. De acordo com a pasta, as assinaturas permitem a retomada da manutenção de 116 quilômetros da rodovia, que é a única ligação terrestre entre as cidades de Rio Branco, capital do Acre, e Cruzeiro do Sul. A previsão é que R$ 174,9 milhões sejam investidos, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

As obras acontecerão entre os rios Gregório e Liberdade (quilômetro 620,9 ao quilômetro 682,9), no lote 7, e entre os rios Branco e Andirá (quilômetro 125 até o quilômetro 179), no lote 2.

"Vamos mudar a realidade desta rodovia, que estava em péssimo estado de conservação pela falta de investimentos públicos. A retomada da manutenção e da conservação vai gerar empregos, renda e dar segurança viária para todas as milhares de pessoas que trafegam pelos dois lotes", disse Renan Filho.

Segundo o Ministério, os serviços vão ocorrer em 62 quilômetros no lote 7, incluindo ações de tapa-buraco, roçada, melhorias na sinalização, limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem. No lote 2 as obras ocorrem em 54 quilômetros de extensão.