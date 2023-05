Deputado democrata diz que 'matemática dará certo' e que projeto para dívida será aprovado

O deputado democrata Brendan Boyle se disse confiante de que o último acordo sobre a dívida passe pelo Congresso nesta terça-feira, 30. Em entrevista à CNN, ele afirmou que tem certeza de que de "uma forma ou de outra a matemática vai dar certo e esse projeto de lei será enviado para todo o plenário da casa para votação e acredito que seja aprovado".

Ele disse que espera que alguns integrantes do partido republicano, como o deputado Chip Roy, votem contrariamente as projeto no Comitê de Regras da Câmara, mas disse que, ainda assim, espera conseguir a aprovação.

Ontem, Roy posicionou-se contrário à aprovação do projeto: "Vamos tentar fazer não passar", respondeu a um apoiador no Twitter.