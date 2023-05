CEOs de 8 grandes bancos dos EUA instam Congresso a aprovar acordo do teto da dívida

Grupo que tem como integrantes os CEOs de oito dos maiores bancos norte-americanos, o Financial Services Forum instou o Congresso dos Estados Unidos a aprovar o projeto que eleva o teto da dívida, acordado entre o presidente da República, Joe Biden, e o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy. A instituição publicou nesta terça-feira, 30, uma declaração em favor do texto.

São membros do fórum os diretores do JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo & Company, Goldman Sachs, Bank of America, BNY Mellon, Citigroup e State Street Corporation.

"Apreciamos os esforços do presidente e de sua administração, e do presidente McCarthy e outros membros do Congresso, em forjar esse acordo. Ação responsável e em tempo hábil vai preservar a plena fé e o crédito dos Estados Unidos e a posição de importante liderança econômica global da nossa nação", diz o comunicado, assinado pelo presidente e CEO da instituição, Kevin Fromer.