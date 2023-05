5 personagens de séries e filmes que ensinam como vender mais

Quando se trata de vendas, ter habilidades persuasivas e uma abordagem cativante pode ser a chave para o sucesso. A arte de vender é está em constante evolução e, muitas vezes, podemos encontrar inspiração em lugares inesperados, como nas telas de cinema e televisão.

Alexandre Rodrigues, especialista em vendas e CEO da Domingo & Rodrigues Engenharia, traz uma perspectiva única de vendas com uma lista de 5 personagens de séries e filmes que fornecem lições valiosas. Eles demonstram a importância da persistência, criatividade, compreensão do cliente, confiança, estratégia e a capacidade de construir relacionamentos fortes. As lições que podemos aprender com eles, Rodrigues sugere, são inestimáveis para qualquer um que aspire a ser um vendedor de sucesso.

1. Jordan Belfort – O Lobo de Wall Street