Haddad participa de audiência de Lula com Nicolás Maduro no Palácio do Planalto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa às 11h30 desta segunda-feira, 29,, da audiência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Em seguida, às 13h30, o ministro também estará presente no almoço oferecido a Maduro no Palácio do Itamaraty.

A agenda de Haddad prevê, às 15h, reunião com equipe do Tesouro Nacional. Às 16h30, recebe a presidente da Caixa, Rita Serrano. Às 17h30, o ministro reúne-se com os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Reginaldo Lopes (PT-MG), para discutir sobre a reforma tributária.

O último compromisso previsto na agenda é às 23h30, quando Haddad participa, por videoconferência da "Opening Plenary Session of 8th Annual Meeting of Board of Governors - NDB".