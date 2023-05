Grau Educacional oferece 1.000 bolsas de estudos gratuitas; veja detalhes

A rede Grau Educacional, está com, inscrições abertas até a próxima quarta-feira, 31, para o projeto Grau Social 2023. Ao todo são mais de 1.000 bolsas educacionais de qualificação técnica e profissionalizante gratuitas por todo Brasil.



Para garantir a vaga é necessário atender alguns requisitos solicitados dos cursos técnicos e profissionalizantes ofertados, como ter entre 18 e 35 anos, estar desempregado, ter disponibilidade para aulas presenciais, e ter cursado o Ensino Médio completo.

Os interessados devem se inscrever através do site.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alusiva ao mês do trabalhador, a iniciativa oferta mais de 30 cursos técnicos, entre eles Informática, Segurança do Trabalho, Administração, e Eletrotécnica.

Na área dos cursos profissionalizantes, que são mais de 40 opções, estão entre elas Balconista de Farmácia, Bombeiro Civil, Refrigeração e Climatização, e Informática para Adultos.

A expectativa é que as aulas comecem em agosto deste ano, a depender do curso e da formação das turmas.

“Seguimos a premissa de incentivar o conhecimento humano para maior número de pessoas possíveis. Em sua segunda edição, o Grau Social é uma grande realização da rede, que preza pela democratização do ensino com formação de qualidade”, diz Ruy Porto Carreiro Filho, diretor da rede.

Todas as unidades da rede Grau Técnico e Grau Profissionalizante estão participando do projeto. Para mais informações, basta acessar o site da entidade de ensino, onde conta o edital completo e outros detalhes do projeto.

VEJA SE VOCÊ ATENDE AOS REQUISITOS PARA SE INSCREVER

Para bolsas do Grau Técnico:

Ter entre 18 (dezoito) e 35 (trinta e cinco) anos completos;

Estar desempregado;

Ter realizado o Enem pelo menos uma vez nos 3 (três) anos anteriores (2019, 2020 ou 2021), devendo apresentar o resultado obtido no ato de inscrição, ou apresentar o histórico do Ensino Médio;

Ter disponibilidade para aulas presenciais e eventuais aulas práticas, bem como visitas técnicas junto às empresas parceiras, quando houver.

Para bolsas do Grau Profissionalizante:

Ter entre 18 (dezoito) e 35 (trinta e cinco) anos completos;

Estar desempregado;

Ter realizado o Enem pelo menos uma vez nos 3 (três) anos anteriores (2019, 2020 ou 2021), devendo apresentar o resultado obtido no ato de inscrição, ou apresentar o histórico do Ensino Médio;

Ter disponibilidade para aulas presenciais e eventuais aulas práticas, bem como visitas técnicas junto às empresas parceiras, quando houver.

Mais notícias de Economia