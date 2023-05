Emprego: Vivo tem 40 vagas em Fortaleza; saiba detalhes

A Vivo está com 40 vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência. Os postos são para atuar em Fortaleza, nos cargos de atendentes da área de experiência do cliente, em formato de home office.

Os interessados precisam se inscrever pelo link (clique aqui) até o dia 4 de junho.

São requisitos para participar da seleção ter o ensino médio completo, conhecimentos básicos de informática, além de disponibilidade para home office. Experiência em atendimento não será exigida, porém, ter um perfil analítico, inquieto, curioso, antenado e colaborativo é levado em consideração.

“A diversidade é um pilar primordial na cultura da Vivo, por isso seguimos com o nosso compromisso de termos times cada vez mais plurais”, destaca Ricardo Miras, diretor de Experiência do Cliente e sponsor do pilar de pessoas com deficiência do programa Vivo Diversidade.

Entre os benefícios estão vale-refeição; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; plano móvel controle, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps, além de licença parental.

Os selecionados contarão ainda com um auxílio home office e a Vivo fornecerá também equipamentos como notebook, mesa e cadeiras para execução do trabalho à distância.

No dia da seleção, os candidatos precisarão entregar um laudo informando sobre as limitações e acessibilidades necessárias.





