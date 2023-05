Chope é vendido sem imposto em Fortaleza; veja detalhes

Ação é organizada pela Associação de Jovens Empresários de Fortaleza e faz parte do Feirão do Imposto

Chopes e porções de entradas sem impostos serão vendidos nesta terça-feira, 30, em cervejaria do bairro Varjota.

A ação é organizada pela Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza) e faz parte do Feirão do Imposto, evento que busca conscientizar a população sobre a carga tributária do país.

Nesta edição, o feirão ocorre na Cervejaria Turatti, localizada na Rua Ana Bilhar, 1178. Na oportunidade, além de chope, algumas porções de entradas serão vendidas sem a incidência dos impostos, o que permitirá aos consumidores saber qual o custo daquele produto sem a tributação.

O coordenador-geral da AJE Fortaleza, David Macedo, ressaltou a importância do evento, lembrando que é uma oportunidade para conscientizar a população sobre a complexidade e a elevada carga tributária do país.

"Queremos mostrar o impacto dos impostos no dia a dia das pessoas e incentivar uma reflexão sobre a necessidade de uma reforma tributária ampla e transparente."

O evento nacional, capitaneado pela Confederação Nacional de Jovens empresário (Cofenaje), em Fortaleza, recebeu o apoio da Cervejaria Turatti, que aceitou realizar a ação em um dos seus estabelecimentos.

SERVIÇO:

Feirão do Imposto da AJE Fortaleza



Data: 30 de maio



Local: Cervejaria Turatti



Horário: a partir das 18h

