Biden diz que não há motivo para teto da dívida dos EUA não ser elevado até 5 de junho

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse acreditar que o teto da dívida poderá ser elevado até o dia 5 de junho. Essa é data em que o Tesouro norte-americano ficaria sem recurso suficiente para honrar suas obrigações, segundo a secretária Janet Yellen.

"Não há nenhuma razão para que não possa ser elevado até o dia 5. Estou confiante de que será aprovado nas duas Casas Câmara dos Representantes e Senado e veremos", afirmou Biden a jornalistas nesta segunda-feira, 29.

O presidente dos EUA falou ainda que conversou sobre o assunto com vários membros do Congresso e com o líder da Minoria do Senado, Mitch McConnell.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando perguntado sobre o que diria a democratas que têm ressalvas quanto ao projeto, Biden respondeu: "Fale comigo", sem dar maiores detalhes.