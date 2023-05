Haddad reitera interesse em acordo comercial com União Europeia

Apesar de manter o interesse no acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a carta enviada pelos europeus com novas exigências precisa ser mais bem avaliada. "Esta carta causou apreensão no governo", disse em entrevista à GloboNews.

Segundo o ministro, será feito um esforço diplomático mais enfático a partir do segundo semestre, num movimento que vai aproveitar a liderança do Brasil no Mercosul e da Espanha frente ao bloco europeu.