FMI eleva projeções para o PIB da Itália, mas ainda vê desaceleração por juros e inflação altos

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Itália em 2023, de 0,7% para 1,1%, e em 2024, de 0,8% a 1,1%. Se confirmado, o resultado deste ano representaria uma desaceleração após o avanço de 2,7% em 2022, em meio aos efeitos da inflação persistente e da escalada de juros, conforme a instituição.

O FMI espera que o crescimento acelere temporariamente a partir de 2025. O núcleo da inflação deverá desacelerar gradualmente, e a inflação só deverá voltar à meta por volta de 2026, na sua estimativa.

Para o Fundo, a política fiscal poderá ajudar a economia a lidar com os choques ao mesmo tempo que protege as finanças públicas. Na visão do FMI, continuar monitorando e tratando dos riscos no setor financeiro - que continuam elevados - fortaleceria a resiliência a um ambiente mais restritivo.