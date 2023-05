Fitch reitera rating 'A-' da Espanha, com perspectiva estável

A Fitch reiterou o rating 'A-' da Espanha, com perspectiva estável. A agência afirma, em comunicado, que o país mantém sua "grande economia de alto valor agregado, com fortes instituições sustentadas pela participação na zona do euro", porém, pontua que "níveis ainda altos da dívida pública, o desemprego estruturalmente alto e a baixa produtividade da mão de obra restringem o potencial de crescimento da Espanha".

Segundo a Fitch, o Produto Interno Bruto (PIB) espanhol deve crescer 1,9% este ano, apoiada pelo aumento dos investimentos do setor público e pela recuperação do setor de turismo. O déficit orçamentário em 2023 é previsto em 4,1% do PIB em 2023 e 3,4% em 2024, acima das metas do governo e afetado pelas medidas temporárias de aumento de impostos.

A agência de rating projeta que, em 2024, o PIB da Espanha terá crescimento real de 1,6%. O desempenho será influenciado pelas condições financeiras restritivas e pela inflação elevada. O crescimento salarial tende a acompanhar a inflação, que não afetará o poder de compra das famílias.