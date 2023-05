EUA e China se comprometem em fortalecer relação no comércio, após reunião ministerial

A secretária do comércio dos EUA, Gina Raimondo, e o ministro do comércio chinês, Weng Wentao, se mostraram preocupados com as tensões políticas e econômicas entre os dois países. Após encontro entre as lideranças, ambos se comprometeram a fortalecer os intercâmbios em questões comerciais entre as nações.

Os recentes ataques chineses a empresas de consultoria americanas sem grandes explicações, e restrições dos EUA às exportações de tecnologia de semicondutores chineses têm elevado as tensões entre os dois países, que já eram altas por conta de disputas territoriais chinesas com Hong Kong.

De acordo com comunicado do escritório de Raimondo, esses temas foram levantados na reunião.

Os dois governos ainda não retomaram as negociações sobre a guerra tarifária desencadeada pelo aumento das tarifas de importação ao longo do governo Trump e ainda não abordadas por Joe Biden.

O ministro do Comércio da China continua nos EUA para uma reunião em Detroit do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Fonte: Associated Press.