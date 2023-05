CAF: Ceará pode ser o olho do furacão da reindustrialização do Brasil

A fala é de Jorge Arbache, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), em discurso na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)

Assim como São Paulo foi a casa da industrialização do Brasil na década de 1930, agora, o Nordeste brasileiro, e em especial o Ceará, pode se tornar o olho do furacão da reindustrialização do País.

A fala é de Jorge Arbache, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), em discurso na Assembleia Legislativa do Estado (Alece), onde ocorre nesta sexta-feira, 26 de maio, o debate "Hidrogênio Verde: inovação e energia limpa no Ceará".

Durante o pronunciamento, Arbache diz que tem a estratégia de tornar a institução "o banco verde da América Latina" e que o CAF está "pronto e preparado" para apoiar o Estado do ponto de vista de "crédito, de garantias, de novos instrumentos financeiros, e de tudo aquilo que for necessário" para ajudar no desenvolvimento do hidrogênio verde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Arbache, participam do evento o presidente da Alece, deputado Evandro Leitão (PDT); o senador Cid Gomes (PDT-CE), presidente da Comissão Especial para Debate de Políticas Públicas sobre Hidrogênio Verde (CEHV); o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho; o vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, Jorge Arbache; o diretor-presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), Hugo Figueirêdo; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e o presidente da Comissão Especial para Estudo sobre o Hidrogênio Verde no Estado do Ceará, da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará (OAB-CE), José Amaury Gomes.

Com informações do repórter especial de Economia Armando de Oliveira Lima

Como ficará a economia do Ceará com hidrogênio verde? Veja:

Mais notícias de Economia