Mais altas de juros não podem ser descartadas pelo BoE, afirma membro do BC britânico

Membro do conselho do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Jonathan Haskel afirmou nesta quinta-feira, 25, que novas altas de juros "não podem ser descartadas" pela instituição. Durante discurso no Peterson Institute for International Economics, em Washington, o dirigente destacou a inflação "muito elevada" e "bem acima da meta" de 2% no Reino Unido, o que torna necessário manter postura de aperto na política monetária.

Segundo ele, a inflação no Reino Unido "deve cair bastante" ao longo deste ano. Mas Haskel avaliou que há incerteza sobre a trajetória dos preços. A inflação poderia persistir para bem além dos termos do choque comercial, caso a dinâmica no trabalho e na renda se torne arraigada, afirmou.

Haskel comentou também que o mercado de trabalho está "muito apertado" no país. Há alguns indicadores a sugerir que esse mercado relaxa um pouco.

Diante da incerteza, a autoridade monetária defendeu prudência, com menor foco nas projeções de médio prazo e mais peso para indicadores de curto prazo. Além disso, ele disse que "prefere se voltar contra os riscos de impulso da inflação", não descartando que a inflação arraigada possa piorar o quadro econômico.

Haskel ressaltou que o conselho do BC britânico continua comprometido em levar a inflação à meta, por isso diz que não pode descartar mais elevações nos juros.