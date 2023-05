Grupo português consolida investimento no Ceará

Além de receber a autorização para iniciar as obras do hotel Premium no Estado, avança nas tratativas da construção dos lotes residenciais

O grupo português Vila Galé deve assinar nesta sexta-feira, 26, a parceria com uma empresa cearense para a construção de dois condomínios de lotes residenciais. Entre as possibilidades está a construtora Diagonal.

Os alvarás e estudos ambientais já estão em fase final na Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental da Prefeitura de Caucaia e deve ser entregue ainda no primeiro semestre deste ano, segundo o secretário Diego Pinheiro.

As obras são previstas para serem entregues em 2024 e 2025 com os nomes Água Marinha e Águas do Cauípe. O investimento previsto no Cumbuco é de cerca de R$ 120 milhões entre os loteamentos e o novo hotel da rede, o Vila Galé Sunset Collection Cumbuco.

O empreendimento hoteleiro tem previsão de iniciar as obras até julho deste ano. Os alvarás ambientais e de início da obra foram entregues em evento na noite desta quinta-feira, 25, no hotel Vila Galé da Praia do Futuro pelo secretário de Caucaia.

"Serão R$ 65 milhões investidos, para que os hóspedes tenham uma experiência única, com um lindo por do sol. A nossa previsão é inaugurar para o Natal de 2024", afirmou o presidente do Conselho de Administração do grupo Vila Galé, o português Jorge Rebelo de Almeida.

O titular da secretaria de Caucaia, Diego Pinheiro, avalia a importância de um grupo do porto do Vila Galé estar investindo na região.

"Teremos o investimento de um grupo de referência e grande nível que pode trazer emprego e renda pra o município de Caucaia. Nesse sentido foi feito o projeto do Vila Galé Collection Sunset que pode sim, alavancar as receitas do município com a contribuição tributaria do ISS e com a geração da empregabilidade", afirma.

Segundo ele, tudo isso faz parte do processo de revitalização da Cumbuco que conta com outras obras de infraestrutura no município.

Jorge ainda destacou a importância de se fomentar o turismo no Ceará e lembrou que outra rede de hotéis que está presente em Jericoacora, o Alchymist, também está apostando no Cumbuco e desenvolvendo um projeto na Lagoa do Banana, próximo aos empreendimentos do Vila Galé.

Reinauguração resort de Fortaleza

Na noite desta quinta-feira, 25, o Hotel Vila Galé, localizado na Praia do Futuro há quase 22 anos, apresentou uma grande reforma, com troca de piso e novas decorações de quartos e suítes e a retomada do foco em eventos corporativos.

Sobre essa obra, Jorge Rabelo, fundador do grupo Vila Galé, não deu valores. "Realizamos investimentos contínuos nesse que é nosso primeiro hotel no Brasil e tem mais de 20 anos, mas está bem conservado e atual", brincou.

Investimentos em Cuba

Além dos empreendimentos no Brasil e em Portugal, o grupo Vila Galé deve expandir seus negócios para Cuba.

Na ilha, porém, o tipo de trabalho será diferente, já que lá o grupo apenas administrará um hotel a pedido do governo local, com mais de 600 quartos, em Cayo Paredón Grande.

Há ainda possibilidade da administração de um segundo hotel, na capital, Havana.

