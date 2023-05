Galípolo afirma que juros longos vêm caindo, esta semana batendo mínimas

Indicado para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central (BC), o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, destacou nesta quinta-feira, 25, que os juros longos passaram a cair, batendo mínimas em muito tempo nesta semana, após um primeiro momento de desconfiança do mercado em relação às medidas fiscais do governo.

Durante evento do Dia da Indústria na Fiesp, Galípolo disse que a curva de juros precifica corte de 3,5 pontos porcentuais da Selic. Mais uma vez, no entanto, ele evitou fazer comentários sobre política monetária. "Seria inadequado", justificou.

O secretário considerou legítimo o ceticismo dos investidores a cada anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contudo, avaliou que o ceticismo foi sendo "gradativamente vencido". "O câmbio mudou de patamar significativamente, o real está mais valorizado", deu como exemplo.