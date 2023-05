Dia Livre de Imposto já supera o do ano passado em alguns pontos de venda

O Dia Livre de Impostos (DLI) já superou as vendas em comparação ao do ano passado em alguns pontos. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), Guilherme Colares, isso ocorreu por causa do aumento do número de lojas participantes, um total de 183.



Além disso, ele afirma que alguns pontos de vendas já relataram que conseguiram arrecadar mais do que o dobro dos dias normais. As informações foram dadas durante o almoço empresarial, promovido pela CDL Jovem, nesta quinta-feira, 25.

Reforma tributária

Outro ponto que Guilherme Colares revelou foi do modelo tributário brasileiro. "É um modelo extremamente deficiente e, muitas vezes, penaliza quem tem menos condições financeiras. Ou seja, o pobre paga mais impostos que o rico."

Ele também comentou a necessidade do Governo de "enxugar" gastos. "Não adianta nada a gente ter uma redução dos impostos e menor arrecadação se o Governo não enxuga gastos. Por exemplo, ano passado teve eleição e o orçamento federal para fundo eleitoral dos candidatos foi sete vezes maior que o do saneamento. Temos muitos lugares para reduzir custos e, depois, redirecionar para o certo."

Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza que estava presente no almoço empresarial, foi outro que falou sobre a questão tributárias brasileira. "É importante ter uma reforma tributária no nosso país. Hoje, é muito complexo, burocrático e injusto. O que não pode acontecer é que os municípios saiam prejudicados."

Ele explica que o foco está em reduzir a taxação dos municípios, mas isso significa uma perda de arrecadação grande. "O nosso sistema já concentra muito os impostos na União e nos Estados e não nos municípios. E as pessoas vivem nos municípios, têm os serviços prestados nos municípios."

Ampliação de lojas e empregos

Brasão Neto, sócio da loja "Pena", que já possui quatro lojas, sendo três no Ceará e uma no Rio Grande do Norte, anunciou que pretende expandir a marca para Salvador.



"Nós estamos estudando um projeto de franquia, algumas possibilidades de parceiros, mas ainda é embrionário. E aí, caso dê certo, iremos continuar expandindo."

Ele também reforçou a importância de deixar o currículo no banco de dados da empresa, pois sempre surge alguma vaga, especialmente com a expansão. "É de fundamental importância que a pessoa venha deixar o currículo com a gente. É sempre bom ter no banco de dados para, caso haja algum imprevisto, já ficar no nosso radar."



