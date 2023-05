Consumo nos lares brasileiros sobe 2,09% em abril ante abril de 2022, diz Abras

O Consumo nos Lares Brasileiros subiu 2,09% em abril deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, a alta nesse indicador, medido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), é de 2,14%.

A projeção de crescimento do setor para o ano segue em 2,5%, mas o vice-presidente institucional da associação, Marcio Milan, lembra que essa expectativa deve ser revista no meio do ano.

A cesta de 35 produtos de largo consumo, Abrasmercado, teve alta de 0,53% em abril sobre março, passando de R$ 747,35 para R$ 751,29.

Para frente, a Abras indica que a expectativa de injeção de recursos na economia, com programas de transferência de renda, redução de preços de combustíveis e reajustes salariais, são perspectivas positivas para o setor.