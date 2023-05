Consórcio Infraestrutura MG arremata lote 3 rodoviário em leilão de trecho Varginha-Furnas

O Consórcio Infraestrutura MG, formado pela Equipav e Perfin, arrematou o leilão de concessão do lote 3 rodoviário no trecho Varginha-Furnas (MG) com uma tarifa de pedágio de R$ 13,17966, deságio de 0,18%. O valor de referência inicial era de R$ 13,20343.

O certame, promovido nesta quinta-feira, 25, na sede da B3 em São Paulo, contou apenas com a oferta do consórcio vencedor.

Os 423,8 quilômetros da concessão estão localizados entre as cidades mineiras de São Sebastião do Paraíso e Três Corações, cruzando 22 municípios.

A concessão demandará R$ 2,6 bilhões em investimentos, sendo R$ 1,3 bilhão nos oito primeiros anos, incluindo trechos de duplicação e de terceiras faixas, segundo o Governo do Estado de Minas Gerais..

O lote compreende trechos das rodovias MG-167 (43,8 km), BR-265 (64,6 km), LMG-863 (5,0 km), MGC-491 (228,1 km), BR-146 (27,2 km) e MGC-369 (64,1 km).

O Consórcio Infraestrutura MG já havia arrematado os dois primeiros lotes rodoviários de Minas Gerais.