Concurso: Câmara dos Deputados autoriza certame com 140 vagas; veja

O edital do próximo concurso da Câmara dos Deputados foi aprovado. Segundo ato da mesa diretora, serão ofertadas 140 vagas imediatas para analista legislativo, em diferentes áreas de formação superior.

A reposição no quadro já estava prevista na Lei Orçamentária do Governo Federal (LOA 2023), divulgada em janeiro desse ano. No texto, havia a previsão da nomeação de 140 funcionários na Câmara dos Deputados. Os salários dos cargos ofertados variam de R$ 17 mil a R$ 26 mil.

Os últimos concursos da Câmara tiveram seus editais publicados em 2014 e 2012. O mais recente, organizado pela Cebraspe, teve suas provas aplicadas somente em Brasília-DF. Na época, foram oferecidas 113 vagas para nível superior e médio.

O certame da Câmara dos Deputados é um dos que mais geram expectativas nos concurseiros de todo o Brasil, principalmente, por conta dos salários oferecidos.

Confira as vagas do concurso da Câmara dos Deputados

As 140 vagas imediatas ofertadas são de Analista Legislativo, distribuídas entre as seguinte áreas:

Assistente Social (2)

Consultor Legislativo (34)

Contador (3)



Enfermeiro (2)

Farmacêutico (1)

Analista de Informática (30)

Médico (15)

Técnico Legislativo (33)

Técnico em Material e Patrimônio (20)

