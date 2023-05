Prioridade é combater a inflação ainda elevada, diz ministro do Reino Unido

O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, reforçou que o foco do país deve ser o combate à inflação, que ainda segue elevada, sobretudo a de alimentos. O comentário vem após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) britânico, cujo núcleo acelerou em abril.

"Esses números mostram que estamos certos em não pegar leve com a inflação", afirmou Hunt, otimista após a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) de que as medidas de aperto monetário podem fazer o Reino Unido contornar a recessão e ter um crescimento modesto de 1% em 2024 e 2% em 2025.

O ministro das Finanças participou da cúpula do Conselho de CEOs do The Wall Street Journal, e enfatizou que, embora o país queira cortar impostos, não é hora de aquecer ainda mais a economia, porque o núcleo da inflação no país atingiu a taxa mais elevada em décadas, de 6,9% na base anual.

Hunt projeta que, até o fim de 2023, a inflação pode cair a 5%.

*Com informações da Dow Jones Newswires