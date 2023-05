Pagamento do 13º do INSS começa amanhã; veja quem recebe

Abono será pago em duas parcelas e segue a ordem do número do NIS

O 13º salário para os beneficiários da Previdência Social começa a ser pago nesta quinta-feira, 25. Ao todo, 30 milhões de pessoas receberão o repasse em duas parcelas, de acordo com o calendário habitual de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O abono é usualmente pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro. Na avaliação do governo, a medida “representa uma injeção significativa de recursos nos mercados locais”.

Quem recebe um salário mínimo vai ganhar R$ 1.320, valor reajustado no mês de maio. Já os segurados que superam o piso do INSS, o reajuste segue de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2022, que acumulou 5,93%. O teto dos benefícios pagos segue sendo de R$ 7.507,49.

Veja como consultar e receber o 13º do INSS no Dei Valor

O investimento total será de R$ 62,6 bilhões. Recebem o abono os segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2023, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.



As datas dos pagamentos serão distribuídas entre quem ganha até um salário mínimo e quem ganha acima do piso salarial. Todos obedecendo a ordem final do número do NIS e sendo finalizados até 7 de junho.

Confira o calendário abaixo

Quem recebe até um salário mínimo

Final do NIS 1: 1ª parcela em 25 de maio e 2ª em 26 de junho

Final do NIS 2: 1ª parcela em 26 de maio e 2ª em 27 de junho



Final do NIS 3: 1ª parcela em 29 de maio e 2ª em 28 de junho



Final do NIS 4: 1ª parcela em 30 de maio e 2ª em 29 de junho



Final do NIS 5: 1ª parcela em 31 de maio e 2ª em 30 de junho



Final do NIS 6: 1ª parcela em 1º de junho e 2ª em 3 de julho



Final do NIS 7: 1ª parcela em 2 de junho e 2ª em 4 de julho



Final do NIS 8: 1ª parcela em 5 de junho e 2ª em 5 de julho



Final do NIS 9: 1ª parcela em 6 de junho e 2ª em 6 de julho



Final do NIS 0: 1ª parcela em 7 de junho e 2ª em 7 de julho

Quem recebe mais de um salário mínimo

Final do NIS 1 e 6: 1ª parcela em 1º de junho e 2ª em 3 de julho



Final do NIS 2 e 7: 1ª parcela em 2 de junho e 2ª em 4 de julho



Final do NIS 3 e 8: 1ª parcela em 5 de junho e 2ª em 5 de julho



Final do NIS 4 e 9: 1ª parcela em 6 de junho e 2ª em 6 de julho



Final do NIS 5 e 0: 1ª parcela em 7 de junho e 2ª em 7 de julho

Quem tem direito ao 13º do INSS?

O abono será pago aos segurados que tenham recebido em 2023 aposentadorias, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou auxílio-reclusão.

Como consultar?

A consulta da primeira parcela do 13º salário já pode ser realizada pelos beneficiários do INSS, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site oficial.

Com Agência Brasil

