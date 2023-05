Muitos dirigentes do Fed veem como essencial elevar teto da dívida dos EUA em tempo adequado

Vários dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) disseram, durante reunião da mais recente reunião, em maio, que é essencial que o limite da dívida dos Estados Unidos seja elevado em tempo hábil para evitar riscos de deslocamentos adversos no sistema financeiro e na economia, segundo a ata do encontro publicada nesta quarta-feira, 24.

Alguns participantes expressaram preocupações de o teto da dívida não ser elevado a tempo, o que ameaça impor desafios "significativos no sistema financeiro" e ameaça levar a "condições financeiras mais apertadas enfraqueçam a economia".

Alguns dirigentes ainda ressaltaram que o Fed deve se manter pronto para usar ferramentas de liquidez, além de ferramentas de regulação e supervisão microprudenciais e macroprudenciais, para mitigar futuros riscos para a estabilidade financeira.

A importância do funcionamento ordenado do mercado de títulos do Tesouro dos EUA e de as autoridades apropriadas continuarem abordando questões de resiliência do mercado também foi levantada, de acordo com o documento.