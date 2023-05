Inflação de alimentos e núcleo devem ser o foco, diz presidente do BC britânico

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse nesta quarta-feira, 24, que as pressões dos preços de alimentos e a persistência do núcleo da inflação devem ser os focos do BC britânico. "A questão é quão teimoso será o processo de desaceleração da inflação", avaliou Bailey, durante entrevista em evento do Wall Street Journal CEO Council Summit, no mesmo dia em que dados da inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido vieram bem acima das expectativas.

Bailey também defendeu a meta de inflação de 2% do BoE por ser uma "âncora" e a "definição da estabilidade de preços".

Ele disse ainda que cerca de um terço das elevações de juros do BoE já está influenciando a economia, embora tenha alertado sobre a dificuldade de se fazer previsões em meio aos choques econômicos globais.