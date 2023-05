Fitch coloca rating AAA dos EUA em observação negativa

A Fitch colocou o rating AAA dos Estados Unidos em observação negativa, em meio ao persistente impasse sobre o teto da dívida no país. O Departamento do Tesouro americano estima que, se o limite não for elevado ou suspenso antes de junho, poderá ficar sem recursos para honrar obrigações financeiras.

Em comunicado, a Fitch diz ainda esperar um acordo antes do prazo estimado para o possível calote. No entanto, a agência vê crescentes riscos de que os EUA sejam obrigados a deixar de fazer pagamentos de alguns compromissos.

A instituição acrescenta que um eventual default seria um sinal negativo de governança e seria inconsistente com o rating AAA. Uma das soluções aventadas, a aplicação unilateral da 14º emenda pelo presidente americano, Joe Biden, também provavelmente levaria a um rebaixamento, até porque estaria sujeita a questionamentos legais, conforme a Fitch.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A falta de pagamento de títulos da dívida no tempo levaria a um corte da classificação IDR para "RD" e dos papéis afetados para D. Outros títulos com vencimento dentro de 30 dias seriam reduzidos para CCC, enquanto as T-Bills de mais de um mês cairiam para "C".

A revisão acontece em meio às negociações entre o governo e republicanos na Câmara, que travaram nos últimos dias diante de exigências da oposição por cortes de gastos.